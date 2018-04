Paulínia abre alas para a polêmica

Na primeira homenagem do 2º Festival Paulínia de Cinema, no sábado, a atriz Eva Wilma foi recebida no palco pela apresentadora Marina Person. Marina, filha de Luis Sérgio Person (1936-1976), que dirigiu Eva Wilma em sua obra-prima, São Paulo S/A, em 1965. De carreira muito extensa na TV e no teatro, Eva marcou presença no cinema, em especial nesse drama existencial que tem como pano de fundo a criação da indústria automobilística em São Paulo. Ela se lembrou também das suas participações em outros filmes, como Cidade Ameaçada e Asa Branca, cujos diretores, Roberto Farias e Djalma Limongi Batista, estavam na plateia. Além da homenagem, durante o fim de semana Paulínia já apresentou uma primeira leva de concorrentes. De maneira esperada, o mais polêmico foi Caro Francis, de Nelson Hoineff, sobre o jornalista Paulo Francis. O mais emocionante, O Contador de Histórias, de Luiz Villaça, história de um garoto pobre da Febem, que dá a volta por cima. O mais popular foi Mamonas, o doc, de Claudio Kahns, sobre o grupo Mamonas Assassinas. E Destino, de Moacyr Góes, foi a comédia involuntária, com enredo estapafúrdio, misturando crime passional à imigração chinesa e conversões espirituais ao Buda. Já Mamonas e O Contador de Histórias foram recebidos com respeito. Mamonas é um documentário prévio ao filme de ficção sobre o grupo de rock que morreu em 1996 em desastre aéreo, no auge do sucesso. Filme bem legal, ágil, com bons depoimentos e muitas cenas excelentes da trajetória do grupo. O Contador de Histórias faz ficção com um personagem real, Roberto Carlos Ramos, que foi menino de rua e, adotado por uma pedagoga francesa, conseguiu escapar à condição desfavorável. Filme com potencial de público, honesto, trabalha no limite da fantasia e da realidade, o que se explica: "Apelar para a fantasia era um modo de defesa do personagem contra uma realidade dura demais", explica o diretor Luiz Villaça. A pedagoga é interpretada pela atriz portuguesa Maria de Medeiros e o filme às vezes tenta ser convincente demais em seu apelo à emoção. CARO FRANCIS Na apresentação do filme, Nelson Hoineff fez questão de dizer que não se obrigara a uma exigência jornalística, a de ouvir os dois lados, ser imparcial, etc. Fizera o perfil de uma pessoa conhecida, "um amigo de mais de 20 anos". Acontece que o personagem, o jornalista Paulo Francis (1930-1997), foi mesmo uma pessoa polêmica, que deixou muitos admiradores, imitadores e devotos em geral, mas também colecionou em vida montes de desafetos. Nesse sentido, Caro Francis está longe de fornecer um perfil "justo" do personagem. É um filme de amigo e, mesmo abordando temas controversos, acaba por seguir a regra básica do perfil, que manda fotografar seu personagem pelo ângulo mais favorável. No entanto, Hoineff diz que procurou expor vários dos nós existenciais da trajetória de Francis. Entre eles, a frustração de não ser reconhecido como escritor de ficção, a traumática saída da Folha de S.Paulo, quando brigou com o ombudsman Caio Túlio Costa, a migração do trotskismo da juventude para o conservadorismo da maturidade. Por fim, a briga com a Petrobras que, segundo amigos, apressou o seu fim. O público do Theatro Municipal de Paulínia divertiu-se com as tiradas politicamente incorretas de Francis que, vistas por certo ângulo, são mesmo engraçadas. O contraponto a esse lado cômico vem nas passagens finais do filme, bastante melancólicas e pontuadas pela música de Wagner, da qual Francis era fã. Nelas, aborda-se a morte de uma gata de estimação, Tia Alzira, à qual ele era muito apegado. "Nós nos aproximamos por causa dos gatos. São momentos muito pessoais e que definem o filme. Não são construídos para manipular a emoção do espectador. Aconteceu, assim, it?s all true", garante Hoineff. Da mesma forma, tudo é verdade no processo que a Petrobras moveu contra o jornalista. Francis havia dito, num programa de TV, que a diretoria da empresa mantinha contas secretas na Suíça. O presidente da estatal, Joel Rennó, abriu processo contra Francis. O ex-presidente da Petrobras não quis dar entrevista para o filme. Ouvimos apenas a sua voz, gravada em conversa telefônica. Além de Rennó, outras pessoas envolvidas em polêmicas com o jornalista não quiseram falar, como Tônia Carrero e Caetano Veloso. Treze anos depois de morto, Francis ainda continua a render discussão. Suas próprias aparições na tela abrem arestas no perfil favorável adotado pelo filme. O repórter viajou a convite da organização do festival