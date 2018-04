Paul Rodgers anuncia saída do Queen O vocalista Paul Rodgers anunciou que encerrará sua parceria com os membros da banda britânica Queen, à qual se integrou em 2004 para ocupar o lugar de Freddy Mercury, morto em 1991. Em declarações à revista Billboard, Rodgers disse que daria um tempo, embora não descarte se unir de novo a Brian May e Roger Taylor caso o chamem para "algum evento beneficente ou algo assim". Rodgers, que começa uma turnê pelos Estados Unidos com a banda Bad Company no fim do ano, se uniu a May e Taylor e juntos fizeram várias excursões, além de gravar o disco Cosmos Rocks, em 2008.