Pato Donald chega aos 75 anos O temperamental Pato Donald, um dos personagens mais populares de Walt Disney, completou ontem 75 anos. O famoso pato nasceu no dia 9 de junho de 1934 como personagem secundário na história The Wise Little Hen (A Sábia Pequena Galinha, em tradução livre), em que Donald já demonstra seu caráter arisco ao dar as costas a uma galinha que necessitava de ajuda para plantar sementes. Protagonizou seu primeiro curta em 1937, Don Donald, quando também apresentou sua noiva, Donna, mais tarde batizada como Daisy - ou Margarida. O sucesso foi tanto que, nos anos 40, Donald ultrapassou o número de histórias do próprio Mickey.