Passos para derrubar reis e rainhas SÍMBOLO: As ideias do revolucionário Che Guevara e a sua ressonância na América Latina inspiram a coreografia Estado Independente de Sandro Borelli. "A arte existe para derrubar reis e rainhas, desestruturar o poder - não para ser o bobo da corte", argumenta Borelli contra o risco de tornar-se panfletário. E define como "manifesto político" esse espetáculo que tem como matéria-prima o legado de Guevara. "Tanto o político quanto o poético. Ele deu dignidade ao termo sul-americano e tornou-se signo de luta contra a opressão. Suas ideias ecoaram nas décadas de 60 e 70. No Brasil houve Marighella, guerrilhas, muita gente morreu." Claro que nenhum aspecto da trajetória de Guevara ou do golpe militar no Brasil ou ainda da tomada do poder na ilha de Cuba estará explícito na coreografia. "Buscamos uma criação que dê ao espectador, em algum momento, a senha para acessar emocionalmente essa parte da História. No palco, os seis bailarinos criam diferentes movimentos de conjunto, sobre os quais se destacam alguns duos ou solos. "As revoluções se fazem coletivamente." Quem não puder ver nas duas únicas apresentações do Sesi, vale conferir os dias de temporada do espetáculo na sede do grupo pelo site www.ciaborelli.com.