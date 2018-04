Pasolini erótico e western de Anthony Mann Há um Pasolini erotizado, e plasticamente suntuoso, às 23h55 no Telecine Cult, As Mil e Uma Noites. Mas o grande destaque de hoje nos filmes da TV paga destina-se aos fãs de westerns. Às 17h45, no TCM, passa o clássico Um Certo Capitão Lockhart, que pertence ao ciclo que o diretor Anthony Mann fez com o astro James Stewart nos anos 50. Stewart pega em armas e caça os assassinos de seu irmão. Como sempre, o herói é um homem pacífico que se transforma em contato com a violência. A paisagem integra-se ao drama e o filme possui cenas inesquecíveis - Stewart, atingido na mão, tenta recuperar a destreza com o revólver. Os críticos Coursodon e Tavernier não erraram: "Mann representa o mais puro e perfeito do gênero."