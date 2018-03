Partida Tabajara Uma partida de futebol entre os meninos do Pisando na Bola, do SporTV, e os do Tabajara Futebol Clube, do Casseta & Planeta, não pode ser séria. O resultado do "clássico" vai ao ar nesta sexta, às 23 horas, no SporTV. Na foto, Cláudio de Oliveira, sósia de Romário; Hélio de la Peña; o árbitro David Brazil e Smigol, do Pisando na Bola.