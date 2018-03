Partida de improviso: palhaços em campo O espetáculo acontece como se fosse uma animada partida de futebol - só que com uma ?pequena? diferença: os atletas são, na verdade, palhaços. Os atores do Jogando no Quintal interagem com a plateia na famosa disputa de improvisação que leva o nome do grupo. O público escolhe os temas e elege as melhores cenas, em uma partida em que rir é mais importante que vencer. Domingo, 18h. Centro da Cultura Judaica, Zona Oeste. Grátis.