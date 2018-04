Parques são palco para 64 espetáculos Um cortejo teatral seguido de apresentações ao ar livre, no Parque do Ibirapuera, dos espetáculos Bichos do Brasil, da Cia. Pia Fraus, e O Maior Inspetáculo da Terra, da Circo & Cia., abre hoje, às 15 h, a programação do evento Teatro nos Parques, que celebra os 30 anos da Cooperativa Paulista de Teatro. Até o dia 31 de outubro serão 64 apresentações, sempre grátis e em parques das zonas norte, sul, leste e oeste da cidade de espetáculos de 16 companhias. Entre elas, montagens premiadas como A Brava, da Brava Cia., e Quixote, do Circo Mínimo. Confira a programação completa no site www.cooperativadeteatro.com.br/teatronosparques/.