Parques e lagos em Pucón Considerado um dos centros de esqui mais emergentes na América do Sul, o Ski Pucón Chile é, na verdade, o lugar ideal para quem quer algo além de passar o dia inteiro deslizando na neve. Foi criado para proteger a natureza lá pelos idos de 1940. A 870 quilômetros de Santiago, oferece 20 pistas de esqui com quatro níveis de dificuldade. Localizado a 200 metros de altitude, tem bar, restaurante e cafeteria no alto da montanha. A escola de esqui conta com professores vindos da renomada Escola Nacional de Instrutores de Ski e Snowboard do Chile. Recentemente, foi inaugurado o belíssimo hotel-butique Antumalal de Pucón, com vista cinematográfica da cidade. Uma ótima opção para quem quer contato com a natureza e proximidade dos esportes de inverno. O restaurante Parque Antumalal traz uma renovada gastronomia que pode ser apreciada no terraço. O bar Don Guillermo conta com lareira e bons vinhos. E tudo isso com direito à vista para o Lago Villarrica. Vale aproveitar ainda o Spa Antumaco. Longe da área esquiável, há muitas possibilidades de passeio. Além de estar próximo de áreas como o Parque Nacional Villarrica, a cidade fica aos pés do Vulcão Villarrica, ainda em atividade e sonho de consumo de esquiadores mais ousados. A 36 km dali, o Parque Nacional Huerquelhue é um paraíso de 12.500 hectares, com os Lagos Verde e Toro. Os amantes do trekking incluem uma parada nas termas de Los Poçones ou na de Huife, com três piscinas ao ar livre e temperaturas de 20 e 40 graus. Não deixe de ver o charmoso centro da cidade. ESTRUTURA Altitude base: 200 metros Número de pistas: 20 Meios de elevação: 9 Máquina de neve: não Snowboard: sim Heliski: não