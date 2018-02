Parque até mais tarde Com a iluminação noturna, que será inaugurada no sábado (31), o Parque do Povo vai passar a funcionar até as 22h. Outra novidade é que, finalmente, toda a sua extensão estará acessível aos usuários. Av. Henrique Chamma, s/nº, Itaim Bibi, 3101- 5050. 7h/22h. Grátis.