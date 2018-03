Parlapatões faz seu Festival de cenas cômicas Estão abertas as inscrições para o 3º Festival de Cenas Cômicas, organizado pelo grupo Parlapatões. O regulamento e a ficha de inscrição podem ser encontrados no site do www.parlapatoes.com.br. Segundo o diretor Hugo Possolo, o objetivo é abrir espaço para novos comediantes. Podem concorrer desde solos até cenas para dez atores. Todas devem ter tempo de duração mínimo de cinco minutos e máximo de doze. As inscrições vão até o dia 4 de maio e o festival começa no dia 12. As criações serão avaliadas por um júri e os vencedores vão receber prêmios que variam de R$ 800,00 a R$ 2.000,00. A final será no dia 2 de junho.