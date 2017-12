Paris vai exibir retrospectiva de Man Ray A Pinacoteca de Paris vai apresentar, a partir de 15 de março, uma grande retrospectiva com obras inéditas de Man Ray (1890-1976), que reunirá desenhos, fotos, esculturas, gravuras, documentos e objetos diversos, muitos deles, pessoais, pertencentes à Fundação Man Ray Trust. L''''Atelier Man Ray - Unconcerned but not Indifferent é o título da exposição que, por meio de quase 250 obras, vai mostrar as diferentes fases desse artista, que nasceu nos EUA, mas viveu também em Paris. Foi um dos principais criadores nos campos do dadaísmo e surrealismo de sua época - especialmente, foi fértil sua parceria com Duchamp.