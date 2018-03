Paris pelas lentes de Walter Firmo Uma seleção de 15 fotografias realizadas pelo carioca Walter Firmo em diversas idas para a capital francesa entre 1983 e 2007 estão reunidas na exposição Paris Parada sobre Imagens, que será inaugurada amanhã, às 19 horas, no Instituto Carrefour (Rua Paul Valery, 255, Granja Julieta, tel. 5180-4622 ). A mostra fica em cartaz no local até o dia 25 de maio e depois vai viajar por outras cidades do País.