Paris assiste a filmes à luz do luar

Paris agregou nova luz à sua imagem panorâmica: a luz do cinema. Até dia 19, a cidade oferece uma sessão de cinema por noite, o festival Cinéma au Clair de Lune - ou Cinema à Luz da Lua. Aberta ao público, a mostra propõe uma experiência: descobrir Paris por si mesmo e, ao mesmo tempo, pelo olhar de um grande cineasta, como Godard ou Coppola. O objetivo do festival é levar o público por meio do cinema a um endereço surpreendente, seja por sua beleza, seja por sua história. Lá, são apresentadas produções clássicas ou lançamentos recentes do cinema de arte, cujo ponto comum é seu cenário, Paris. A edição de 2007 teve início na noite de quarta, com a projeção de Vítor ou Vitória (Victor Victoria, 1982), de Blake Edwards, com Julie Andrews, James Garner e Robert Preston. A exibição se deu em tela de cinema, com som de alta qualidade, em anfiteatro na Praça Saint-Pierre, no bairro boêmio de Montmartre. Em cadeiras distribuídas pela prefeitura de Paris, bancos da praça ou pelo gramado de um dos pontos mais elevados de Paris, os espectadores vislumbraram o horizonte da Paris de 2007, de seus telhados baixos, de suas luzes e luminosos, ao mesmo tempo em que, tendo o cinema como janela do tempo, tomavam contato com a Paris de 1934 reconstituída por Edwards, dos artistas e intelectuais em busca do reconhecimento. ''''Estou fascinado. É fantástico vir ao cinema, com as luzes da cidade ao fundo, a beleza da Igreja de Sacre Coeur às costas, sob a luz do luar'''', disse ao Estado o turista italiano Pietro Ferilli, de 33 anos. Atenta, a platéia contemplava a tela e a cidade em silêncio respeitoso - só quebrado por um grupo de brasileiros que conversava em voz alta. A experiência prosseguiria na noite de ontem, com a exibição de Moulin Rouge (1953), de John Huston, desta vez prevista para a Praça René-Cassin, perto da Igreja Saint-Eustache - ponto turístico da arquitetura sacra francesa. Até o fim da mostra, em meio às férias de verão na Europa, 13 endereços da cidade, entre jardins e praças, receberão as sessões extraordinárias de filmes. Além de Edwards e Huston, cineastas como Jean-Luc Godard e seu Acossado (A Bout de Souffle, 1959), Jacques Demy (L''''Événement le plus Important depuis Que l''''Homme a Marché sur la Lune, 1973) e Sofia Coppola (Marie-Antoinette, 2006) serão revisitados. Entre os endereços que receberão os eventos, estão a praça da Bastilha, o Trocadero e os jardins da Avenida Champs-Elysées. O número de espectadores da primeira noite ainda não foi divulgado. Mas, de acordo com os organizadores, Anouk Legendre e Georges Bernes, diretores do Fórum das Imagens, instituição que divulga o cinema na França, em 2006 cada sessão teve em média 3 mil espectadores. Além do Fórum, a mostra Cinema à Luz da Lua é organizada pela prefeitura de Paris, com apoio dos Arquivos Franceses de Filmes e de conglomerados de cinema.