Parece impossível, mas... DATA ESTELAR Marte em quadratura com Saturno e trígono com Júpiter; Lua míngua no signo de Áries. Enquanto isso, aqui na Terra, só o amor dos indivíduos para com a humanidade de que são feitos é necessário para transformar esta civilização em algo maior e melhor, honrando a dignidade mínima de sermos cidadãos de uma república. Contudo, enquanto a república das leis continuar sendo a república dos patéticos personagens da vida pública que atendem a seus próprios e particulares interesses e enquanto os cidadãos continuarem entorpecidos pela ambição de ganharem eles mesmos esses privilégios, nada de novo acontecerá entre o céu e a terra. Só o amor individual pela humanidade, só o amor pela verdade, pela justiça e pelo bem conseguirá estabelecer a magia da transfiguração. Parece impossível, mas esta magia está em andamento. Áries >>21-03 a 20-04 Voar alto e longe sem organizar minimamente a vida cotidiana é perder de vista o fundamento das coisas. Assim, a qualquer momento pode acontecer algum revés provocado pela falta de mínima organização dos assuntos básicos. Touro >>21-04 a 20-05 Algumas coisas se realizam, outras vão para a gaveta da frustração. Assim são as coisas, o lado glorioso da vida se entremeia com o lado decepcionante, para que sua consciência permaneça num delicado estado de equilíbrio. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Permita que se perca tudo, mas nunca a graça, porque quando as coisas deixarem de ser engraçadas será quando você assumirá a incapacidade de administrá-las. A graça é a leveza necessária para viver o melhor possível. Câncer >>21-06 a 21-07 Atrapalhar-se com as palavras não é o fim do mundo, mas confunde bastante o meio do campo. Antes de dizer qualquer coisa, pense bastante, mastigue bem os conceitos para que tudo prossiga da melhor forma possível. Leão>> 22-07 a 22-08 Inovar significa se arriscar, porque, caso você andasse sempre no terreno seguro, não haveria nada novo para se conhecer tampouco. É tentador seguir por essa linha, mas arriscar-se ao novo tornou-se inevitável também. Virgem >>23-08 a 22-09 Quando a severidade se prolonga demais, perde seu efeito e começa a tornar-se contraproducente. Severidade que se prolonga é severidade alimentada pelo ressentimento, uma condição que só faz mal à alma que a contém. Libra >>23-09 a 22-10 O mundo humano nunca teria evoluído se as pessoas tivessem sempre ficado aquém dos limites da culpa e do temor. É imprescindível incentivar o espírito de aventura, ainda que para isso se pague o preço de sentir muita culpa. Escorpião >>23-10 a 21-11 Geralmente as pessoas não percebem o quão conservadoras e resistentes às inovações elas são. No discurso, todas preferem posicionar-se na vanguarda, mas na prática, a coisa muda: o medo as faz resistir a qualquer inovação. Sagitário>> 22-11 a 21-12 As facilidades são enganosas, porque por trás da sedução que exercem esgueiram-se interesses escusos. Apesar da antipatia provocada pelas pessoas que dificultam o caminho, pelo menos elas são sinceras e transparentes. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Os fatos falam por si sós, nunca se esqueça disso, principalmente neste momento, em que sua a alma é pressionada a dar várias explicações que, mesmo sendo ditas, não seriam compreendidas. Só os fatos concretos explicariam. Aquário >>21-01 a 19-02 Dizem por aí, com propriedade, que a verdadeira vitória nunca é fácil de conquistar. No entanto, isso não significa que, através das dificuldades, a vitória seja garantida, porque existem muitas dificuldades inúteis também. Peixes >>20-02 a 20-03 Apontar um erro há de ser assunto passageiro, veloz e que passe rapidamente. Ficar remoendo sobre a situação transformaria a crítica numa tortura, o que não seria apenas contraproducente, mas uma crueldade também.