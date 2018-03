Parece Hollywood

Estréia no dia 18, no site da NBC, aquela que é a primeira grande série feita para a internet, a ficção científica Gemini Division. O grande destaque do seriado é ter no elenco alguém de peso: a atriz Rosario Dawson (Sin City). Além disso, seu formato é inusitado (e caro) para o meio, pois mistura filmagens dos atores em carne e osso com cenários digitais. Outra novidade é que ela é a primeira ''websérie'' que tem grandes patrocinadores por trás, como Cisco, Microsoft e Intel. O seriado terá ao todo 50 episódios, de cinco a sete minutos cada um. Sua história não se limitará ao que for exibido na web. Serão criados jogos de realidade alternativa para a internet (ARGs), assim como já existe em Lost. A expectativa em torno de Gemini Division é grande pelo seguinte motivo: ela servirá de bússola para os grandes estúdios se direcionarem nesse nebuloso caminho de ''TV mais internet''. Muitas experiências vêm sendo feitas pela TV americana a fim de realizar tal convergência - mas, até então, somente pequenas produções de custo baixo e de estilo até amador. Iguais às milhares feitas por internautas nos YouTubes da vida.