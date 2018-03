Parceiros vivem os pecados de Veneza Uma das grandes escritoras de romances históricos, Sarah Dunant apresenta os personagens Fiammetta, uma cortesã, e o cafetão e parceiro, o anão Bucino Teodoldi. A narrativa acompanha essa dupla, a partir de 1527, quando Roma sofre um de seus mais terríveis ataques feito pelos soldados do imperador Carlos V. Em meio à invasão, a dupla consegue fugir para Veneza, cidade natal de Fiammetta. Com astúcia, ambos se infiltram na sociedade veneziana para desfrutar a luxúria dentro de palácios suntuosos. Até que um amante aparece para mudar a história. Traduzido por Ana Luiza Dantas Borges, Na Companhia da Cortesã descreve as nuances da sociedade italiana do século 16.