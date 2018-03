Parada do Orgulho GLBT inspira eventos

A semana da Parada do Orgulho GLBT incentiva a organização de eventos em que o importante não é só desfile na avenida, mas discutir a diversidade sexual. É o que pretende o evento Homocultura no Século 21: Identidades e Representação, que ocorre hoje e sexta-feira na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. O início está previsto para as 18 horas, quando haverá a exibição das animações A Descoberta de Luke, de Alan Nóbrega, e Homo Erectus, de Rodrigo Burdman, com texto de Marcelino Freire e narração de Paulo César Pereio, e do vídeo Antonio Marcos - Victória Principal, dirigido por Wilton Garcia. O ator e diretor da Cia. Anjos Pornográficos, Miguel Hernandez, fará a leitura de um conto do livro Relicário, de Felipe Greco. O primeiro debate deve começar às 18h30, quando a escritora Vange Leonel, o videoartista Wilton Garcia, o diretor do Festival MixBrasil, André Fischer, o escritor Felipe Greco, e o diretor teatral Osvaldo Grabrieli vão discutir um tema palpitante: Identidade - Existe uma Homocultura? Se não, o que estamos fazendo aqui? A mediação será do professor Ferdinando Martins. Vange, que também é música, participa do evento seguinte, às 19h30, quando canta duas músicas ao lado de Elisa Gargiulo, vocalista da banda de riot girls Dominatrix. Ainda participarão Horácio Costa, com leitura de poesias homoeróticas, e Lucas Sancho, que vai ler trechos da peça Deus Sabia de Tudo e Não Fez Nada, do dramaturgo Newton Moreno. Às 20 horas, começa mais um debate, agora com o tema: Representações da diversidade sexual na cultura: o que o século 21 já trouxe de novo? Participações confirmadas do escritor Marcelino Freire, a cantora Elisa Gargiulo, o poeta Horácio Costa, a performer e transformista Claudia Wonder e o escritor José Carlos Honório. Novamente, a mediação será de Fernando Martins. Por fim, às 21 horas, Osvaldo Gabrieli e Beto Firmino (XPTO) apresentam trecho de O Público, em homenagem a García Lorca. Também o artista plástico Vitor Mizael vai terminar uma tela, inspirada nos temas debatidos ao longo da noite. E, na sexta, às 18 horas, ocorre debate com Gilles Wullus, diretor de Redação da publicação gay francesa Têtu.