Para um novo olhar sobre a cena do século 21

Pesquisadores teatrais só têm a agradecer pelo belo lançamento editorial do Grupo XIX de Teatro. Num único volume, publicado com apoio da Funarte e da Petrobrás, o leitor vai encontrar os textos dos espetáculos Hysteria e Hygiene, ambos ilustrados com dezenas de fotos, artigos sobre o processo de criação das montagens, escritos por cada um dos envolvidos, e ainda a reprodução de reportagens e críticas publicadas na imprensa do Brasil e do exterior. Hysteria, cujo tema são mulheres internadas sob o diagnóstico de histéricas, foi apresentado também em diversas cidades da França. A originalidade desse grupo - que já nasce fora do palco italiano, cria sua dramaturgia a muitas mãos, se recusa a hierarquizar as funções internas na criação teatral - se reflete até na formatação do livro. Em vez de uma, duas capas e um formato gráfico que permite diferentes caminhos de leitura. Se optar por começar por Hysteria, o leitor vai se deliciar com 129 páginas, já Hygiene ocupa outras 143. Quem viu os espetáculos sabe que há momentos de interação com a platéia, devidamente registrados nos textos, na forma de rubricas que dão conta dessa abertura ao improviso. Na apresentação, a atriz Janaína Leite observa que o respeitado teórico francês Jean-Jacques Roubine escreveu serem ''''impublicáveis'''' os textos que nascem de criação coletiva, por serem ''''elementos inseparáveis da encenação''''. O grupo prova que o texto pode, sim, ser publicado, porém sua leitura requer olhar novo, que abarque toda complexidade dessa criação multifacetada. Hygiene, por exemplo, foi criado a partir do próprio espaço ocupado pelo grupo, a Vila Operária Maria Zélia. Foi o local, com sua história, que inspirou o grupo a pesquisar a passagem da moradia coletiva, com a extinção dos cortiços que ocuparam o local num dado momento histórico. O livro dá conta, em detalhes, de como os personagens foram sendo criados na interação do grupo com os moradores locais e com a pesquisa histórica. Porém, mais que isso, ao ser levado para um outro local - algo que alguns teóricos certamente considerariam impossível -, cria uma outra interação com os moradores da nova comunidade, uma vez que os atores precisam negociar permissão para usar casas, sacadas, espaços comunitários. Hysteria, Hygiene é leitura imprescindível para quem quer conhecer melhor essa ''''forma de fazer teatro'''', afinado com o seu tempo histórico. O livro pode ser comprado em qualquer lugar do Brasil pelo site www.grupoxixdeteatro.ato. brs. Custa R$ 35,00, mais frete.