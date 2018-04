Para tudo porque Sam vai tocar. Pelos velhos tempos Sam vai tocar mais uma vez, mas se você prestar bem atenção verá que Ingrid Bergman, como ?Ilsa?, não diz a frase famosa que lhe é atribuída - "Play it again, Sam." Pelos velhos tempos. Poucos filmes merecem tanto a etiqueta de ?clássico? ou ?cult?. Casablanca, hoje às 23 horas no TCM, é imperdível. Cinéfilo que se preze sabe dos percalços. O ex-presidente Ronald Reagan foi cogitado para interpretar ?Rick?, mas estava escrito que Humphrey Bogart faria o papel e Ingrid Bergman seria sua coestrela. O resto é história. Um roteiro que ia sendo improvisado durante a filmagem e um diretor, o húngaro Mihaly Kertész, rebatizado como Michael Curtiz em Hollywood, que imprimiu a essa belíssima história de amor toques do mais puro expressionismo. Na trama, Rick possui esse café em Casablanca, durante a 2ª Guerra. Por aquela porta ele vê entrar sua antiga paixão, Ilsa, agora na companhia de outro homem. Ele é um líder da resistência e, na hora H, o herói vai sacrificar seu amor pela honra. Um elenco perfeito de coadjuvantes (Sydney Greenstreet, Peter Lorre, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt, Marcel Dalio) torna ainda melhor o cartaz da TV paga. Sam, Dooley Wilson, pode tocar.