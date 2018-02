Para seguir o trio elétrico Se o seu ?esporte? é seguir uma micareta, a preparação pode vir com aulas de axé. Além de fazer com que você acompanhe um trio elétrico sem errar as coreografias das músicas em alta neste carnaval, a atividade trabalha praticamente todos os grupos musculares do corpo, segundo o professor Luis Fernando Silva, da academia Runner. Runner. R. Aureliano Guimarães, 201, Morumbi, 3742-3710. 6h/23h (sáb., 10h/16; dom., 10h/14h). R$ 209 (mês, plano anual). Escolha roupas confortáveis e arejadas, pois a dança (ou só os pulos atrás do trio elétrico) fazem suar bastante; Mulheres não devem usar salto alto, pois ele prejudica os joelhos. Também não são aconselháveis chinelos e sandálias - prefira um tênis; Leve água, frutas, barra de cereais, sanduíches leves e isotônicos para repor as 400kcal/h gastas, em média; Não esqueça do protetor solar.