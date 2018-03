Para Rushdie, filme de Boyle é presunçoso O escritor britânico de origem indiana Salman Rushdie criticou o filme Quem Quer Ser Um Milionário?, de David Boyle, que recebeu oito Oscars. Para ele, o filme tem uma "presunção claramente ridícula". Em sua coluna no The Guardian, Rushdie argumentou que a principal falha do filme é ser baseado no livro Sua Resposta Vale Um Bilhão, do diplomata e novelista indiano Vikas Swarup, que ele define como "um trabalho mal feito e cafona, com uma trama que desafia o verossímil". O escritor lamentou a má qualidade das adaptações de romances para o cinema e concluiu: "Só se resta esperar por filmes melhores e tempos melhores."