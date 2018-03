Para rir muito A cada temporada, surgem no teatro novas duplas de clowns com carisma para abocanhar a fatia de público que adora estripulias de picadeiro. Desta vez, fique de olho em Esperando Gordô, em cartaz no Centro Cultural São Paulo, com a Cia. Lona de Retalhos. Carina Prestupa é Batatinha e Thaís Póvoa é Chocolate. Juntas, elas passam toda a peça esperando um tal de Gordô chegar, alusão divertida ao texto de Beckett, Esperando Godot. A cena em que cada uma delas imagina um jeito de Gordô entrar no palco é bem criativa. Técnica se alia a muita leveza, num programão para toda a família. Serviço CCSP (110 lug.). Rua Vergueiro, 1.000, 3397-4002. Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até 26/4