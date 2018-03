Para rachar a conta

Depois de acertar a compra dos direitos de transmissão da Copa de 2010, a ESPN Brasil pode fechar negócio também para ter a Olimpíada de 2012. Tanto o grupo ESPN como a BandSports estão no alvo da GloboSat, detentora dos direitos de Londres 2012 e da Olimpíada de Inverno de Vancouver na TV paga brasileira. O acerto com ESPN e BandSports ajudaria a Globosat a cobrir a conta paga à Record pelos dois eventos - a rede de Edir Macedo adquiriu em primeira mão os direitos olímpicos de Vancouver, Londres e do Pan de Guadalajara para todas as mídias brasileiras - TV aberta, web e TV paga. A Globosat jura que pagou por Londres e Vancouver o mesmo que pagaria à própria TV Globo - com a diferença, considerável, que pagar à TV Globo significaria manter o dinheiro dentro do mesmo grupo. Como já vendeu as seis cotas de patrocínio oferecidas ao mercado para a Copa de 2010, o SporTV não sofre risco de ser afetado pela concorrência da ESPN. Pelo negócio, a ESPN terá direito a exibir o mundial por três canais - além do ESPN e do ESPN Brasil, uma terceira sintonia será negociada com as operadoras, só para o evento.