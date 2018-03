Para quem quer saber tudo sobre filme B Mestre em comunicação e semiótica pela PUC-SP, o professor Francisco Conte ministra um curso entre 5 de maio e 4 de junho no Espaço Unibanco, na Rua Augusta,1475. Serão dez encontros, duas vezes por semana, para discutir o cinema do imaginário e o filme B norte-americano, considerado um rico celeiro de ideias por trabalhar predominantemente com gêneros e por investir na inovação de linguagem como alternativa aos orçamentos modestos das produções. Os interessados poderão inscrever-se pelo telefone 3266-5115 ou acessando o e-mail cursos@espacounibancosp.com.br. Sócios do Clube do Professor terão desconto.