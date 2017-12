Para que você serve?

Data estelar: Lua que cresce em Capricórnio se opõe a Marte, que amanhã começa a retrogradar. Enquanto isso, aqui na nave Terra os pensamentos de nossa humanidade são tão autocentrados que se perde tempo excessivo na exploração de recursos naturais em benefício próprio, passando a vida em brancas nuvens e, finalmente, acontecendo a morte sem que uma pessoa tenha feito algo útil, cumprido minimamente o serviço que lhe cabe pelo simples fato de ela ser humana. Tudo no Universo tem uma utilidade inerente, e um ser é o que é na mesma medida em que cumprir esta função, prestando o inestimável serviço de contribuir para a harmonia do todo com sua presença, que é apenas uma parte do Universo. Nossa humanidade fica o tempo inteiro presa a devaneios preocupantes e explora recursos, dando nada ou muito pouco em troca, porque sequer medita a respeito de sua própria utilidade. ÁRIES 21-3 a 20-4 Trabalhe com a certeza de que as coisas não continuarão empacadas para sempre, e que começarão a fluir do jeito que sua alma gosta com muita maior rapidez do que a imaginada. Tudo segue de acordo com o plano, é só você lembrar deste. TOURO 21-4 a 20-5 O assunto não é jogar a responsabilidade a alguém, para eximir-se de toda culpa. O assunto consiste em dividir a responsabilidade para que, através de laços de cooperação mútua, se consiga chegar mais longe do que contando apenas com recursos pessoais. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Nutra melhor seus planos, supere o mais rapidamente possível a decepção provocada por não ter conseguido realizá-los. Aproveite a demora, pois esta se mostrará benéfica, já que, mais amadurecidos, seus planos serão melhores também. CÂNCER 21-6 a 21-7 Seus empreendimentos dependem de ajuda externa, de colaboração, pelo que, ainda que sejam os melhores da Galáxia, dependerão de ser compreendidos e aceitos pelas outras pessoas, o que, no tempo atual, passa longe de ser fácil. LEÃO 22-7 a 22-8 Há um tempo propício a chamar a atenção e ser original, mas há outro tempo, diferente, em que seria mais propício agir dentro das regras da normalidade, reproduzindo o que todas as outras pessoas fazem. Este é o tempo atual. VIRGEM 23-8 a 22-9 Há assuntos que requerem mesmo maiores explicações, mas que ainda seria prematuro arriscar quaisquer argumentos em torno destes. Melhor pedir um tempo para pensar melhor a respeito de tudo que aconteceu, e só depois ensaiar as argumentações. LIBRA 23-9 a 22-10 Nem todas as críticas são justas, pois as pessoas falam mais do que a própria boca, se arrogando o direito de saber mais da vida alheia do que da própria. Contudo, as críticas sempre serão melhores do que os elogios, no sentido de aperfeiçoar a vida. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Definitivamente, as pessoas posam de adultas, mas na hora de mostrar serviço elas precisam ser adestradas como animais domésticos, revelando uma faceta indigna da natureza humana. Vale a pena esforçar-se para superar este vício. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Os segredos conferem um ar de poder, mas na prática este depende de como você usar estas informações. Se os segredos forem puros, então os resultados serão ótimos, mas se houver malícia envolvida, aí a coisa será outra. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Num mundo que se destaca pelo espírito competitivo, poucas são as pessoas que tomam um tempo para se comunicar e entrar em acordo com seus semelhantes, dado que elas só vêem em seus semelhantes obstáculos a serem superados. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Quando sua alma preservar com firmeza o objetivo a ser atingido, com certeza enfrentará corajosamente todos os riscos que aparecerem no caminho. Por outro lado, enfrentar riscos sem um objetivo claro não seria uma atitude sábia de sua parte. PEIXES 20-2 a 20-3 Quando as pessoas se relacionam porque não têm outra opção, isso transparece nas atitudes que tomam entre si. Os raros momentos em que as mesmas pessoas se relacionam porque assim o desejam, é quando elas se tornam mais amorosas também.