Para Nhá Terra, com todo carinho

Difícil é conseguir assistir ao espetáculo Pra Nhá Terra sem que as lágrimas turvem a sua visão. O grupo teatral de Barbacena, Ponto de Partida, está de volta aos palcos - e, mais uma vez, convida os Meninos de Araçuaí, município do Vale do Jequitinhonha (a 678 km de Belo Horizonte), para juntos contarem a história de Nhá Terra, a mãe natureza que há algum tempo clama por ajuda. Sem didatismo ou moralismos, o espetáculo é entremeado por canções compostas inclusive pelo padrinho dos meninos, Milton Nascimento, e por um riquíssimo enredo montado pela trupe sobre poemas do mato-grossense Manoel de Barros. Guardiães das sementes, das águas, dos bichos pequenos e dos ventos enfrentam uma difícil situação e devem comunicá-la a Nhá Terra. Lamentam a devastação e se reúnem para apresentar soluções. Artêmis, a guardiã das florestas, constata que perdeu 1,2 milhão de árvores. "Cortaram, Nhá. Mas já tô criando filhotes de jacarandá no fundo da mata! Tatu me ajudou." O Tatu, como uma entidade superior, a tudo observa. "Calma, Nhá, ele vai dar jeito em dois tempos." Os guardiães se surpreendem, então, em saber que Tatu entrou no buraco e desistiu de lutar. "Vão, convoquem meus filhos, eles têm que ter olhos de ver. Eles têm que encontrar todos os motivos para Tatu voltar a ser o meu cavaleiro encouraçado", encoraja Nhá Terra. O belíssimo espetáculo, que a partir desse momento tem início com 50 artistas em cena, estreou sábado passado no Teatro Palácio das Artes, em Belo Horizonte, graças ao patrocínio da Telemig Celular. ?Prest?enção? e ?ó pcê vê? são apenas duas das expressões mineiríssimas que deixam a encenação ainda mais cheia de graça. Os bambus que preenchem o cenário se transformam em girassóis, nas águas do rio, nos galhos das árvores. O público emocionado ainda ganhou mudas de plantas ao fim do espetáculo. Os mineiros conhecem e acompanham o trabalho dessa parceria entre o Ponto de Partida e os Meninos de Araçuaí desde 1999, quando lançaram o álbum Roda Que Rola. Quem não se lembra, então, do espetáculo Ser Minas tão Gerais, de 2002, quando Milton Nascimento comandou uma grande festa? Depois de gravar o DVD em 2004, seguiram para o Théâtre des Champs-Elysées, em Paris, em 2005. "Os meninos não tinham roupa de frio, nem sapatos fechados. Graças às muitas doações, eles chegaram lindos!", relembra Regina Bertola, diretora e fundadora do Ponto de Partida. Foram ovacionados pela platéia formada em maior número por franceses. O encontro entre o grupo teatral mineiro e os meninos nascidos em uma das regiões mais miseráveis de todo o País se deu graças a Tião Rocha, idealizador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD), existente há 23 anos. Nascido na capital mineira, Rocha tomou contato com a realidade do Vale do Jequitinhonha quando era universitário, por meio do Projeto Rondon. Somente em 1998, quando a TV Cultura exibiu uma matéria sobre a região, a Natura se prontificou em dar o pontapé inicial para uma intensa transformação. E convocou o CPCD para realizar o trabalho. "Milhares de cestas básicas foram doadas. Mas o que eles precisavam ali era de um futuro", lembra Rocha. Ele chamou Regina, do Ponto de Partida, para juntos iniciarem um árduo trabalho de amadurecimento pessoal e profissional. "Os meninos morriam de vergonha. Eram tristes. As meninas puxavam tanto os cabelos para que ficassem lisos que tinham feridas na cabeça", conta Regina. A forte expressividade que os meninos apresentam hoje, no palco, deixa qualquer um boquiaberto. Eles interpretam as canções; entendem e repassam as histórias como delicados contadores. Yuri Hunas, por exemplo, tinha 10 anos quando começou a trabalhar com a trupe. Hoje, aos 19, é músico de Pra Nhá Terra. "Estou no 3º ano da Bituca." O apelido de Milton Nascimento batizou a Universidade de Música Popular fundada em 2004 em Barbacena. Por sua vez, Karine Montenegro, de 12 anos, é uma estrelinha reluzente. A garota que quer ser cantora estreou em Paris e diz não sentir tanta saudade de casa: "Aqui recebemos o mesmo carinho." No fim de agosto, um cine-teatro de 100 lugares será inaugurado em Araçuaí e todos estão convidados. "Eu penso em renovar o homem usando borboletas." Manoel de Barros lançou o desafio e, pelo visto, eles vêm seguindo à risca.