Para não fazer feio >Documentos: em viagens nacionais, os adultos podem embarcar só com RG. Já crianças têm de portar certidão de nascimento. Nas internacionais, é preciso passaporte e, conforme o destino, visto. >Traslado: antes de pagar uma fortuna para estacionar no porto, veja se a agência tem traslado. Se não, use ônibus. >Dinheiro: a moeda corrente em quase todos os navios é o dólar, porém a forma mais simples de pagar despesas a bordo é com cartão de crédito internacional, no fim da viagem. >Roupas: verifique com a agência se é preciso levar algum traje especial para eventos como jantar de gala com o comandante ou uma noite temática. Calças e malhas leves são boas pedidas para a noite, quando costuma ventar. >Farmácia: leve de casa os remédios de uso habitual, em especial contra enjôo. Os navios têm médicos e farmácia, mas os preços são altos e faltam produtos. >Bebidas: apesar de serem caras a bordo, estão proibidas na bagagem. Se encontradas, serão confiscadas e devolvidas só no fim da viagem. >Ligações: os navios têm sistema de telefonia e internet via satélite, mas fique atento às tarifas. Ligar nas paradas em terra pode ser mais barato. >Gorjeta: dar gorjeta diária ou só no fim da viagem é prática comum. Mas verifique se a operadora já não incluiu esse agrado no preço do pacote. >Aparelhos: informe-se sobre voltagem e tipo de tomadas.Ferro de passar é proibido. DICIONÁRIO >Deck: andares do navio onde estão as cabines, os salões, os restaurantes e a área de lazer >Cabines: externas têm vista para o mar e internas, não Life jacket: colete salva-vidas >Midship: meio do navio >Popa: parte de trás do navio >Proa: parte da frente do navio >Portside: lado esquerdo do navio, e olhando para a frente >Starboardside: lado direito >Tender: transporte por lanchas