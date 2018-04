Para Leone, tudo começa com os gregos Filho de diretor (Vincenzo Leone), Sergio Leone virou o mestre incontestável do spaghetti western, mas quando ele se iniciou, no fim dos anos 50, os épicos mitológicos estavam na moda no cinema industrial italiano e Leone fez primeiro Os Últimos Dias de Pompeia (em parceria com Mario Bonnard) e, depois, O Colosso de Rodes, sobre a resistência dos gregos aos fenícios, por volta de 3000 a.C. Richard Egan faz o herói que comanda a resistência dos gregos e a bela Lea Massari, atriz de Michelangelo Antonioni (A Aventura), divide a cena com ele. O Colosso de Rodes passa às 15h40 no canal TCM, uma boa oportunidade para conferir se o estilo teatralizado de Leone (música de ópera, planos longos e detalhados) já vinha sendo gestado antes do faroeste.