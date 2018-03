Para Jackson, show; mas para Madonna, hinos Os grupos católicos poloneses que se opõem ao show que a rainha do pop Madonna fará em Varsóvia no dia 15 de agosto pretendem se concentrar em frente ao local do espetáculo para combatê-lo com hinos e canções religiosas. Já o rei do pop, Michael Jackson, que morreu no dia 25 de junho, será homenageado no dia 26 de setembro no antigo Palácio Real de verão de Schönnbrunn, em Viena, na Áustria. A data da apresentação, que reunirá diversas personalidades (ainda não confirmadas) foi confirmada na quarta-feira. O show será transmitido mundialmente pela TV, e os ingressos começam a ser vendidos em 20 de agosto.