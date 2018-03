Para entender e discutir Israel contemporâneo

Mais de 20 filmes compõem a 2ª Mostra do Audiovisual Israelense. Entre curtas e longas - documentários, ficções e animações -, o público poderá assistir a novos filmes de Amos Gitai e Amos Kollek, além de um panorama comemorativo dos 100 anos de Tel-Aviv. A curadora Andrea Borrotchin explica que a seleção estimula o público a ?vivenciar e refletir sobre um Israel contemporâneo?. O recente Festival de Cannes exibiu filmes como Ajami, de Scandar Copti e Yaron Shani, e Eyes Wide Open, de Haim Tabakman. O primeiro conta a história de um jovem que vive em Jaffa, numa área conflagrada pelas tensões entre judeus, muçulmanos e cristãos. A proposta do filme é mostrar que o entendimento é possível - que o digam os próprios diretores, um palestino e um judeu que descende de colonos ortodoxos. Em Cannes, ambos disseram ao repórter que o diálogo é possível, desde que exista vontade política (e essa é a dificuldade). O segundo mostra a ligação homossexual entre um rabino ortodoxo e seu aprendiz. Embora nenhum desses filmes integre a programação da 2ª Mostra, não faltam títulos provocadores e de qualidade. O documentário Bonecas de Papel, de Tomer Heymann, analisa as mudanças sociais no país pela ótica de travestis filipinos que vivem ilegalmente em Israel. Você Também Pode, ficção de Amos Kollek, mostra poeta judeu que foi para Nova York e agora reencontra, 20 anos depois, o filho cheio de ira contra ele. Mais Tarde Você Vai Entender, de Gitai, é o primeiro filme do diretor, em anos, a não tratar da política israelense. Gitai busca outro entendimento do Holocausto, por meio desse dama e seu filho que assistem pela TV ao julgamento do nazista Klaus Barbie. Na melhor cena, o filho interpela a mãe sobre suas lembranças. Jeanne Moreau foge à questão, mas a sutileza de sua interpretação revela o que as palavras ocultam. Serviço 2.ª Mostra Audiovisual Israelense. 3.ª (23), 20 h, Mais Tarde, Você Vai Entender. 5.ª (25), 18 h, Bonecas de Papel. 6.ª (26), 20 h, Você Também Po-de. Centro da Cultura Judaica. Teatro (280 lug.). R. Oscar Freire, 2.500, 3065-4333. Grátis (os ingressos devem ser retirados 1 hora antes). Até 28/6