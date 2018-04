Para entender a histórica trajetória do blues The Rough Guide to the Blues oferece uma seleção dos melhores intérpretes, guitarristas, divas e gaitistas do gênero. A história fascinante do blues é contada por inteiro nesta obra - como ele migrou do Delta do Mississippi, tornou-se elétrico ao alcançar as grandes cidades e se espalhou por todo o mundo -, com fortes traços da música gospel e do Boogie Woogie. São apresentadas críticas dos melhores discos e perfis detalhados de centenas de artistas, incluindo legendários músicos como B.B. King, Muddy Waters e John Lee Hooker, ao lado de heróis do folk como Son House e Leadbelly. The Rough Guide to the Blues ainda oferece sugestões de listas das melhores canções de cada artista para o seu iPod.