Para comemorar os 15 anos do Brincante

Em 1998, durante uma apresentação em Avignon, na França, a atriz e criadora Rosane Almeida percebeu que pouco poderia acrescentar ao trabalho do marido, o multiartista Antonio Nóbrega. "A partir dali, percebi que poderia fazer um espetáculo-solo - não uma separação, pois nossa concepção artística tem uma ligação visceral, mas algo que acrescentasse à distância", conta Rosane, que reestréia hoje A Mais Bela História de Adeodata. O espetáculo acontece no Teatro Escola Brincante, onde, há 15 anos, Rosane e Nóbrega desenvolvem o importante trabalho de divulgar e ensinar aspectos da cultura nacional, como folguedos, cantos, danças e histórias. "A Mais Bela História de Adeodata surgiu depois de quatro anos de pesquisas em que busquei transformar o material didático que utilizo, em minhas aulas, em um espetáculo teatral", comenta Rosane, que o construiu a partir de textos autorais e da tradição oral da cultura popular. O texto foi publicado em livro pela editora Salamandra. Trata-se da trajetória da humanidade sob o ponto de vista de três personagens femininas, que, à primeira vista, parecem ter em comum apenas o nome: todas se chamam Adeodata (aquela que a Deus foi dada). Sozinha em cena, Rosane utiliza diversos recursos lúdicos, como vídeo com cenas de festas e artistas populares, máscaras da tradição ibero-afro-ameríndia, danças construídas a partir de um gestual brasileiro. "Todos os elementos dialogam com a palavra e transformam o espetáculo em uma bela e trágica história do culto ao feminino na trajetória da humanidade." Nóbrega participou da pesquisa. O casal, aliás, graças ao apoio do Instituto C&A, criou o Centro Brasileiro de Estudos e Folganças, que oferece cursos gratuitos de canto, dança, teatro e percussão brasileiros. E ajuda na construção de uma biblioteca, com todo o acervo do Brincante.