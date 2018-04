Para celebrar o poeta do fundo dos mares Onze da manhã pode não ser o melhor horário para se postar diante da TV, mas pode crer que vai valer a pena. No Rastro da Bruxa Vermelha, de Edward Ludwig, com John Wayne, no Telecine Cult, não é só uma das grandes aventuras do cinema. A história do capitão que disputa com rival o amor de uma mulher e a posse de um tesouro no fundo do mar possui cenas impressionantes (e a luta contra o polvo é certamente uma delas), mas o que realmente marca o trabalho do russo Ludwig em Hollywood é o clima claustrofóbico. Jean Tulard, em seu Dicionário de Cinema, o define como ?poeta das aventuras marítimas?. Para o cinéfilo de carteirinha, vale destacar que Ludwig, aqui, antecipa o clima mórbido e fechado de um dos gigantes da tela, Joseph Losey.