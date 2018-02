Para ajustar a Saia Com direito a participação in loco, no estúdio em São Paulo, a cronista do Estado Lúcia Guimarães se junta ao time do Saia Justa no mesmo canal GNT do Manhattan Connection, a partir da edição desta quarta-feira. A quinta saia-justa, acima com Betty Lago, Maitê Proença, Mônica Waldvogel e Márcia Tiburi, fará reportagens de Nova York e repercutirá para o programa os principais assuntos de comportamento que ganharam espaço por lá na semana. Na matéria de estreia, também nesta quarta, Lúcia aborda a Geração Obama e o que ela representa para os Estados Unidos. No ar às 22h30.