Panorama Sesi traz o melhor do Brasil que dança

Há muito o bailarino e diretor Sandro Borelli queria criar Estado Independente, coreografia inspirada na ação política de Che Guevara (1928-1967), que abre hoje o Panorama Sesi de Dança. Sorte da curadora, a coreógrafa Renata Melo, que tenha ficado pronto justamente agora, a tempo da mostra. "Vários são os critérios que ajudam a nortear escolhas; além dos estéticos, há os de logística, como agenda", diz Renata. Seria impossível dar conta da ?dança brasileira? numa mostra. Cabe à curadoria fazer recortes e, nesta edição, vê-se um mosaico de linguagens e experiências, a partir das escolhas de Renata Melo, que pela segunda vez é curadora desse evento criado em 2001. "Uma das funções do panorama é a formação de público, daí que não podemos ter uma programação só experimental ou alternativa demais", observa. "Gostaria de ter grupos de outros Estados, não ficar restrita a São Paulo, o que nem sempre é possível, até por orçamento." Por algumas felizes coincidências, a programação deste ano tornou-se especial por contar com coreografias inéditas e um bom equilíbrio entre grupos reconhecidos e emergentes na cena. Além da estreia nacional da premiada Cia. Sandro Borelli (leia ao lado) outras duas coreografias fazem sua primeira apresentação na cidade dentro da mostra: Quinteto, da Stacatto, de Paulo Caldas (Rio), e Céu na Boca, da Quasar, de Goiânia. Quinteto mereceu críticas elogiosas, tendo sido considerado um dos melhores espetáculos de dança da temporada carioca. "Paulo Caldas é experiente e reconhecido, mas pouco visto em São Paulo", observa Renata Melo. Nesse trabalho, o espectador acompanha uma série de duos e solos sem tema externo, apenas fluxos de movimentos criados em sala de ensaio a partir da interação entre bailarino e seu corpo. Já a Quasar, com Céu na Boca, traz um trabalho bem-humorado sobre o atrito entre desejo e realidade. Se não são inéditos, os demais espetáculos ou tiveram poucas apresentações na cidade ou merecem a natural atenção que o Panorama Sesi propicia. É o caso de Lúdico, da Cia. Druwe, criada pela bailarina e coreógrafa Miriam Druwe, um espetáculo de dança infanto-juvenil inspirado nas obras do pintor russo Wassily Kandinsky. "É visualmente lindo e é algo que quase não se tem: espetáculo de dança para o público infantil", diz Renata. De fora, de Niterói, Estado do Rio, vem também o Grupo de Rua, de Bruno Beltrão, que curiosamente estourou na Europa antes de ser conhecido no Brasil. "Eles mesclam hip hop na dança contemporânea, o que resulta muito interessante."