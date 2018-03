Panorama mundial e diverso sobre as esculturas Vitamin - 3 D, News Perspectives in Sculpture and Installation faz um apanhado atual e universal sobre a produção no âmbito da escultura e da instalação contemporâneas. Segundo os organizadores, a escultura continua como uma das manifestações centrais das artes plásticas. O livro apresenta artistas de 27 nacionalidades. A seleção foi realizada a partir de 500 indicações feitas por críticos de arte, curadores, historiadores de arte e escritores de vários países. Ela também levou em conta a relevância da contribuição dos artistas eleitos nos últimos cinco anos. Entre os criadores selecionados estão Adel Abdessemed, Chris Evans, Renata Lucas, Mandla Reuter, Luca Trevisani, Thomas Zipp.