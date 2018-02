Panorama do MAM terá Aracy Amaral e Paulo Miyada como curadores

O próximo Panorama da Arte Brasileira, tradicional mostra bienal promovida pelo Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, terá como curadores Aracy Amaral e Paulo Miyada.

A 34.ª edição do evento está marcada para ocorrer entre 3 de outubro e 18 de dezembro na instituição. Desde o fim do ano passado, artistas estão sendo selecionados para participarem da exposição.

No ano passado, o MAM realizou uma festa em seu espaço, no Ibirapuera, cuja venda de convites reverteu-se em fundos para a concretização da mostra. O montante arrecadado não foi divulgado pelo museu, que promoveu o mesmo tipo de procedimento para a realização da edição anterior do Panorama, em 2013, que teve curadoria-geral de Lisette Lagnado e curadoria-adjunta de Ana Maria Maia.