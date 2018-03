Panorama do contato entre obra de arte e tecnologia

Art and Electronic Media Edward A. Shanken Phaidon 306 págs., R$ 233,25 Dividido em sete seções organizadas cronologicamente e um volume da coleção Themes and Movements, da Phaidon, Art and Eletronic Media debate as relações entre obra de arte e tecnologia eletrônica. Ele apresenta considerações sobre os efeitos da prática artística em face dos novos inventos tecnológicos, como os robôs e a internet. Reúne os trabalhos de mais de 150 artistas, entre eles Jenny Holzer, Bruce Nauman, James Turrell, Mario Merz, Robert Lazzarini, Blast Theory, Simon Penny, Marcel.lí Antúnez Roca, Seiko Mikami, Bill Viola, John Cage e Jonah Bruckner-Cohen. Edward A. Shanken é professor na University of Amsterdam e organizador dos ensaios de Telematic Embrace (2001)