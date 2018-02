Pânico renova até 2010 com a RedeTV! A turma do Pânico está garantida na RedeTV! até 2010. E desta vez, o contrato da trupe, que venceria no fim do ano, foi renovado há dois meses, antes mesmo de começarem as especulações em torno de propostas de outros canais. Há quatro anos no ar, os humoristas ganharam dois reforços que emplacaram de vez no programa: Daniel Zukerman, ex-estagiário da rádio Jovem Pan que faz a sátira do cantor Supla, o Xupla, e Evandro Santo, o Cristian Pior. Os dois também acertaram contrato fixo com a RedeTV!.