Pânico dobra salário

Salário dobrado, maior participação no faturamento, estúdio e cenário novos... Essas são algumas das promessas que fizeram o Pânico renovar por mais 3 anos sua permanência na Rede TV!. Assediados por SBT, e sondados por Globo e Record, a trupe de Emílio Surita disse ontem à Rede TV! que fica. Em almoço no início da tarde, parte dos integrantes assumiu o compromisso de renovação com o canal. A outra parte deve assinar ao longo da semana, uma vez que os contratos do Pânico são diferenciados. Ceará, Vesgo e Sabrina têm contrato com a Rede TV!, o restante da trupe tem contrato com a marca Pânico, do empresário Tutinha, que por sua vez tem contrato com a rede. Nos bastidores da negociação, o Pânico conseguiu dobrar salários - cada um dos humoristas ganhava entre R$ 15mil e R$ 35 mil por mês - e aumentar a participação no faturamento. A trupe também ganhará um estúdio novo e reforço na produção. "A estabilidade e a liberdade que eles têm aqui os fizeram ficar", diz o vice-presidente da Rede TV!, Marcelo Carvalho, que sonha em aumentar o tempo da atração no ar, que vem registrando média de 10 pontos de ibope.