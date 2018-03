Pancadaria no SBT

O mundo-cão tomou conta dos bastidores do Aqui Agora, do SBT. Anteontem, durante a exibição do jornalístico, o apresentador Herbert Viana deu um soco em um dos produtores da atração, após uma discussão, segundo os presentes, infundada. A briga começou enquanto uma reportagem do programa estava sendo exibida. Herbert começou a gritar com o produtor, dizendo que ele o estava prejudicando. Enquanto a matéria ia ao ar, Herbert, aos gritos, foi na direção do colega e lhe deu soco. A briga foi apartada, e o jornalista encaminhado para a redação até o término do noticiário. Cristina Rocha, Luiz Bacci e Joyce Ribeiro seguiram no comando do programa. O diretor do jornalístico, Albino Castro, acabou demitindo o âncora. Nos bastidores do programa já era fato que, há alguns dias, Herbert estava se comportando de maneira estranha e agressiva com os colegas, muitas vezes atravessando na vez de outro falar na atração. O SBT ainda não sabe se irá substituir o apresentador, ou permanecerá só com os outros três. Vale lembrar que Ratinho anda de olho em uma vaga no jornalístico.