Pan aumenta ibope

Se na TV aberta o Pan segue morno, quase esfriando, na TV paga, a audiência da competição anda em alta, pelo menos a registrada nos primeiros dias do evento. Segundo medição prévia do Ibope nas seis principais praças do País (SP, RJ, PA, BH, DF, CR) nos primeiros três dias da competição, a ESPN Brasil registrou um crescimento de audiência de 317% entre 6 e 18 horas e de 280% entre 18 e 1 hora em relação à média do primeiro semestre. A mesma medição mostra que o tempo médio de exposição do assinante à programação do canal dobrou em relação à média registrada no primeiro semestre do ano. Na Sportv, os primeiros dias do Pan tiveram um alcance 17% superior ao início das Olimpíadas de Atenas 2004, que foi recorde histórico do canal. Em média, 3,4 milhões de pessoas diferentes passaram diariamente pelos canais Sportv, entre 13 e 20 de julho. A mesma pesquisa aponta que Sportv foi líder em audiência na TV por Assinatura com uma diferença de 23% para o segundo colocado no período de 13 a 20 de julho.