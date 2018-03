Palhaço Xuxu vai dar oficina na Funarte Ator de teatro e cinema, diretor fundador do grupo teatral Piollin, da Paraíba, criador do memorável espetáculo Vau da Sarapalha e também do ?vaidoso? palhaço Xuxu, Luiz Carlos Vasconcelos vai ministrar uma oficina de técnicas de palhaço no Complexo Cultural Funarte de São Paulo entre os dias 27 e 31 de julho. As inscrições estão abertas até o dia 3 pelo e-mail otempocomico@gmail.com. Os candidatos devem informar dados pessoais (nome completo, idade, telefone e e-mail), carta de interesse com até 1.500 caracteres, currículo resumido e autorização para veiculação de imagem. A Funarte fica na Al. Nothmann, 1.058, 3662-5177.