''''Palhaçaria'''' em Salvador Hoje, Dia Internacional do Palhaço, tem início a 6ª edição do Anjos do Picadeiro, encontro internacional de artistas da área, que vai ocorrer pela primeira vez em Salvador. Mais de cem palhaços do Brasil e do exterior vão propor reflexões sobre a arte de fazer rir, além de se apresentarem em diversos pontos da capital baiana, como Teatro Castro Alves, Sesc-Senac Pelourinho e Circo Picolino. Um dos destaques da programação é a Palhaceata, uma grande caminhada performática com palhaços, cômicos e outros artistas na quinta-feira. A realização do encontro é do grupo carioca Teatro de Anônimo, com patrocínio da Petrobrás e Funarte.