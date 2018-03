Palestras: bons de copo e garfo

Álvaro Cézar Galvão Entre enófilos e profissionais da área, Galvão é conhecido como o ?engenheiro que virou vinho?. Colaborador do ?Divino Guia?, é especialista em harmonizações de vinho e comida - se o tema é sobre sabores brasileiros, ele encara o desafio com mais entusiasmo. É o que ele vai mostrar no Paladar - Cozinha do Brasil. Arri Coser Fundador da rede Fogo de Chão, o gaúcho Coser, para muitos, é um visionário. Com um padrão rigoroso na escolha de produtos, no manejo dos grelhados e na prestação do serviço, ele transformou seu restaurante em referência em rodízios. Ao completar 30 anos de atividade no ano passado, o Fogo de Chão está presente não só pelo Brasil, mas em 15 cidades dos Estados Unidos. Didú Russo Diretor da Confraria dos Sommeliers, Russo também é blogueiro (escreve no blog do Didú) e apresenta o ?Celebre?, um programa semanal sobre vinhos no canal CNT. Derivan de Souza Um dos mais aclamados barmen do Brasil, Souza não é apenas hábil com os coquetéis. Estudioso de bebidas e degustador, seu conhecimento vai da nossa cachaça às grandes bebidas internacionais. Até por isso, é considerado pela nova geração de profissionais como o grande mestre da categoria. Ensei Neto Engenheiro químico de formação, Ensei é um dos mais respeitados especialistas em café do país. Membro do Sindicafé, professor de degustação e consultor, ele é conhecedor do assunto em toda sua complexidade - da lavoura à xícara. Até por isso, faz parte de comitês internacionais de avaliação e análise da bebida. José Luiz Pagliari Enófilo e degustador, Pagliari é colunista do site ?Winexperts? e colaborador da revista ?Prazeres da Mesa?, além de diversas outras publicações. Engenheiro de formação e conhecedor não apenas dos sabores, mas também de aspectos da produção de nossos vinhos, ele vai analisar alguns dos bons rótulos do país elaborados em uma safra das mais fulgurantes: 1999. Roberto Fonseca Jornalista da área de política há 11 anos, Fonseca vem se dedicando ao estudo da cerveja e, há quatro, tem escrito sobre a bebida. Apreciador, colecionador, investigador de pequenos produtores brasileiros e artesanais, ele é colunista do Paladar e autor de um blog totalmente dedicado ao tema (http://blog.estadao.com.br/blog/bob/). Luiz Horta Horta é jornalista de vinhos, editor-assistente do caderno Paladar e autor do blog Glupt! (http://blog.estadao.com.br/blog/horta/). Dono da gata Frederica, ele gosta de silêncio, de ficar acordado, de Barcelona e Paris (mas alguém não gosta?) e de música barroca. E de vinhos, claro. Se tivesse que escolher um só, elegeria os manzanilla de Jerez como favoritos. Marco Danielle Fotógrafo profissional, Marco se dedica à produção dos mais discutidos vinhos brasileiros, os radicais Tormentas - que, para muitos enófilos, estão entre os exemplares de mais personalidade já feitos em território nacional. Também é praticante da vinicultura natural e defensor dos vinhos autorais que exprimam o terroir brasileiro. Ele comanda duas degustações dentro do espaço dedicado à bebida no Paladar - Cozinha do Brasil. Roberto Smeraldi Brasileiro nascido na Itália, Smeraldi é jornalista e diretor da OSCIP Amigos da Terra - Amazônia Brasileira. Um dos grandes especialistas em biodiversidade do Brasil, ele é conhecedor dos aspectos gastronômicos, legais e culturais ligados às indicações geográficas e ?Denominações de Origem Controlada? (D.O.C.). No evento, vai falar sobre ingredientes regionais e seu potencial no Brasil. Rusty Marcelini Cineasta, jornalista, cozinheiro e apaixonado pelos sabores do Brasil. Assim poderia ser a definição deste mineiro que viaja pelo país em busca de quitutes e ingredientes, que serão transformados em livros (como a série ?Caminhos do Sabor?) e documentários. Neste momento, ele se prepara, ao lado do diretor Helvécio Ratton, para filmar costumes, paisagens e produtos das três grandes regiões do queijo mineiro - é exatamente este tema que Marcelini vai abordar em sua palestra. Saul Galvão O hábito de ler e escrever fez Galvão, literalmente, mergulhar no vinho. Ele iniciou sua carreira no jornal O Estado de S. Paulo em 1964. Em 1976, começou a estudar vinhos e a escrever sobre o assunto para o Jornal da Tarde. Fez cursos de gastronomia na França e, em 1978, assumiu a crítica de restaurantes do JT. É autor de 8 livros, dentre eles ?Tintos & Brancos?. É colunista do caderno Paladar e do Guia e também apresenta o programa ?Comer e Beber?, da Rádio Eldorado AM, no ar durante o Observatório Eldorado. Sergio Inglez de Souza Presidente da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho em São Paulo (SBAV-SP), Souza é colunista da revista ?Vinho Magazine? e do jornal ?Vinho&Cia?. Também é professor em cursos regulares da Faculdade Senac e autor de quatro livros sobre vinho e degustação.