Palestra sobre rastreamento de obras de arte O Centro Cultural São Paulo está com inscrições abertas para a palestra Proteção e Rastreamento do Patrimônio Cultural, com Antonio Mirábile, consultor da Unesco e restaurador italiano. O especialista, que trabalha em Paris na restauração de bens das coleções dos museus nacionais franceses, vai falar sobre medidas para evitar ou restringir saídas de obras de arte do território nacional. Também vai tratar de mecanismos de divulgação de informação entre países e sobre como identificar a obra de arte e assegurar o seu rastreamento. A palestra acontece no dia 1º. Inscrições até 31 de julho pelo e-mail ammccsp@prefeitura.sp.gov.br