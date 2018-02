Palestra com o arquiteto Legorreta O arquiteto mexicano Ricardo Legorreta realiza hoje, às 19 h, palestra na Universidade Presbiteriana Mackenzie (Rua da Consolação, 930), sobre o lançamento do livro Ricardo Legorreta: Sonhos Construídos, parte da coleção Educação do Olhar, da editora Bei. Vencedor de vários prêmios, como o de Arquiteto das Américas em 1992, ele tem projetos em diversos países além do México, como Estados Unidos, Japão e Brasil. A mesma editora Bei lança nesta semana Oscar Niemeyer: Uma Arquitetura da Sedução, de André Corrêa do Lago, que se propõe a explicar a obra do arquiteto brasileiro a partir do olhar do próprio Niemeyer.