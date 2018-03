Palestra com Babenco sobre arte da direção Estão abertas as inscrições para a palestra que o diretor Hector Babenco dará na próxima quarta-feira, dia 19 de agosto, às 19horas, na Escola São Paulo. Na ocasião, ele falará sobre sua trajetória e suas experiências como diretor de cinema. Os ingressos para a palestra, que terá duração de três horas, custam R$ 260, que podem ser pagos em duas parcelas. Babenco já dirigiu filmes como O Passado (2007), Carandiru (2003), Brincando nos Campos do Senhor (1991), O Beijo da Mulher Aranha (1985) e Pixote, a Lei do Mais fraco (1980). Informações e reservas pelo telefone 3060-3636. A Escola São Paulo fica na Rua Augusta, 2.239.