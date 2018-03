Palavras que amparam projetos criminosos Introdução às Linguagens Totalitárias Jean-Pierre Faye Perspectiva, 158 págs., R$ 42 O leitor de Introdução às Linguagens Totalitárias, traduzido por Fábio Landa e Eva Landa, acompanha o poder de transformação da palavra. Jean-Pierre Faye mostra como a sutil alteração do significado de um vocábulo pode resultar na interpretação capciosa da história, com uma potencialidade capaz de ser devastadora. Assim, ele aborda a manipulação ideológica de que se valeram o nazismo e o fascismo. Sob uma linguagem que exalta ideais nobres, esses sistemas promoveram projetos criminosos. Ensaísta, poeta e tradutor, Faye é considerado um dos mais importantes estudiosos do totalitarismo. Ele mostrou que as estratégias da linguagem são elos fundamentais na deflagração da violência política.